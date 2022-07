Kaaris, papa séparé et mauvais payeur ? Son ex et sa compagne se clashent, Booba s'en mêle

Accusé d'être un père irresponsable par son ex-femme Linda, avec laquelle il a eu une petite fille née en août 2016, Kaaris a depuis refait sa vie avec une jeune femme prénommée Marion P., avec laquelle il est en couple depuis 2020. Interrogée par les journalistes du Parisien, la jeune femme a confié être harcelée par l'ex de son compagnon et même menacée de mort. Réfugiée dans le sud-ouest de la France, la jeune femme a déjà déposé plainte contre X pour harcèlement et dégradation de véhicule privé (Linda aurait brisé les rétroviseurs de sa voiture dans le passé) et souhaite la compléter avec l'infraction de tentative d'extorsion.

Dans une lettre anonyme, elle raconte ainsi être surnommée "la voleuse de mari" et être sommée de payer sinon "c'est l'hôpital qui [l'] attend". "On veut 200 000 euros et qu'il accepte les termes de L. ou tout sort. On lui prépare une plainte. Il est pas prêt à ce qui va se passer, indiquerait le mystérieux corbeau de la lettre. Angoissée, elle poursuit : "On m'appelle la nuit, on m'insulte, c'est devenu un enfer."

Pour rappel, depuis quelques jours Linda - l'ancienne compagne de Kaaris - a créé le scandale en révélant que le rappeur ne payait pas la pension alimentaire de sa fille. Séparée après quatorze ans de vie commune, la jeune femme s'est de son côté insurgée contre les déclarations de Marion au Parisien mais aussi de l'un des amis de Kaaris qui prétendait que l'artiste envoyait de grosses sommes d'argent pour sa fille.

"On nage dans le délire. Il lui laisse la maison qu'il a payée et il lui transfère chaque mois 2 000 euros ! Ils n'étaient même pas mariés. Elle le prend pour un oligarque russe", s'indignait un proche du rappeur. Linda a au contraire affirmé sur Snapchat avoir du mal à joindre les deux bouts en raison de la pingrerie de son ex. "Tout ça pour une histoire d'argent. Maintenant j'ai peur, je ferme à clé. Il faut que cette femme nous laisse tranquille. Je ne lui ai pas volé sa vie. Je veux juste qu'on nous fiche la paix", a expliqué Marion au Parisien.