Kamala Harris : En jean et baskets en couverture de Vogue ? Les internautes consternés !

Mercredi 20 janvier 2021, Kamala Harris deviendra la première vice-présidente de l'histoire des États-Unis ! Vogue a tenu à l'honorer en lui consacrant la couverture de son nouveau numéro. Problème : le magazine a choisi une étonnante photo pour sa une...

"Madame la vice-présidente !", titre Vogue ! Le week-end dernier, le magazine a révélé les couvertures de son numéro de février 2021. Kamala Harris en est la star. La suppléante du 46e président des États-Unis Joe Biden apparaît sur deux premières pages, vêtue de deux tenues différentes. Sur la première, Kamala Harris porte un look très décontracté, avec jean noir et baskets Converse, et pose devant deux rideaux mal installés. Étonnant pour le prestigieux magazine, qui a justifié son choix.

Ainsi, Vogue a voulu mettre en avant "le côté authentique et approchable" de l'administration Biden-Harris. Du côté de Kamala Harris, le staff de la sénatrice de l'État de Californie s'était entendu avec la publication pour que la photo en jean et baskets soit à l'intérieur du numéro, et pas en première page.

Kamala Harris apparaît également en costume bleu-ciel Michael Kors Collection sur la seconde couverture. Ce tailleur convient visiblement plus aux internautes, surpris (et consternés) de voir une vice-présidente dans un cadre aussi naturel.