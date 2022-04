Kamala Harris positive à la Covid-19 : Joe Biden, 79 ans, en danger ?

La vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris, a été testée positive au Covid-19 ce 26 avril 2022 mais n'est pas considérée comme ayant été en contact "étroit" avec le président Joe Biden, a annoncé sa porte-parole, rapporte l'AFP. La femme politique de 57 ans "n'a pas de symptômes, elle va s'isoler et continuer à travailler depuis sa résidence", a affirmé Kirsten Allen dans un communiqué. "Elle n'a pas été en contact étroit avec le président ou la Première dame en raison de leurs récents programmes de voyage" et elle "reviendra à la Maison Blanche lorsqu'elle sera testée négative", a-t-elle ajouté.

Joe Biden s'est entretenu avec Kamala Harris ce mardi par téléphone afin de "prendre de ses nouvelles et s'assurer qu'elle disposait de tout ce dont elle aurait besoin pendant sa quarantaine chez elle", selon un communiqué de la Maison Blanche. Le président démocrate, âgé de 79 ans, a été testé négatif à la Covid-19, a déclaré sa porte-parole Jen Psaki. Le président Biden, qui a reçu sa deuxième dose de rappel du vaccin anti-Covid fin mars, a régulièrement été considéré comme n'étant pas "cas contact" tel que le définissent les autorités sanitaires américaines. "Il est protégé contre les formes les plus graves du virus", avait souligné début avril Kate Bedingfield, directrice de la communication de la Maison Blanche.

Au mois de novembre 2021, Joe Biden avait suscité des inquiétudes en transférant ses pouvoirs à sa vice-présidente. Le président américain devait subir une coloscopie "de routine", un examen sous anesthésie générale. Le mari de Jill Biden, qui ne fume pas et ne boit pas, est le plus vieux président de l'histoire des Etats-Unis et a fait savoir publiquement qu'il comptait postuler à sa propre succession en 2024, mais son âge alimente les spéculations sur le fait qu'il pourrait renoncer.

Plusieurs membres de l'administration Biden comme le ministre de la Justice et la porte-parole du président Jen Psaki, ou encore la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, ont été testés positifs ces dernières semaines. Le mari de Kamala Harris, le Second Gentleman Doug Emhoff, était lui tombé malade en mars. Les Etats-Unis enregistrent actuellement de nouveau une hausse du nombre de cas quotidiens de Covid-19, liée au sous-variant BA.2 d'Omicron.