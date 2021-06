Kamila en deuil : "La mort n'arrête pas l'amour", message bouleversant après le décès d'un proche

Il y a déjà un peu plus de six mois, Kamila et Noré devenaient parents pour la première fois. Le couple révélé dans Secret Story en 2017, saison que le candidat a remportée, a accueilli un adorable petit garçon prénommé Kenan. Le bambin fait depuis leur bonheur au quotidien. Sur leurs réseaux sociaux, impossible de passer à côté de son visage angélique, lui qui a la chance de déjà parcourir les quatre coins du monde. Récemment, Kenan et ses parents ont d'ailleurs posé leurs bagages en Turquie pour des vacances familiales ensoleillées.

Malheureusement, leur voyage s'est terminé sur une bien mauvaise note. Kamila l'a d'abord fait comprendre en s'arrêtant soudainement de poster des photos ou des vidéos sur Instagram et sur Snapchat. Dimanche 27 juin 2021, elle a fini par sortir de sa réserve pour annoncer la mort de sa grand-mère. "Bonjour, je ne vous ai plus donné de nouvelles depuis notre voyage en Turquie car j'ai appris une très mauvaise nouvelle.... Ma Nena nous a quittés, c'est désormais un ange. J'avais donc besoin de rester auprès de ma famille et de me couper du reste", a-t-elle écrit sur Snapchat. Après quoi, la jolie brune a invité sa communauté à se joindre à ses prières "pour qu'elle repose en paix au paradis". "La mort n'arrête pas l'amour, c'est certain. Repose en paix Nena, je t'aime", a-t-elle conclu avec émotion avant de retourner dans le silence.

Kamila peut compter sur le soutien de son mari Noré pour traverser cette épreuve douloureuse survenue quelques jours avant son anniversaire. Le papa de Kenan a d'ailleurs pris soin de lui déclarer tout son amour publiquement en story Instagram ce lundi 28 juin 2021. "Ma femme, je te souhaite un joyeux anniversaire. Tu es la plus forte et courageuse des femmes à mes yeux. Sache que je t'aime plus qu'hier, moins que demain. Ton fils et moi, on est fier de toi, de ton parcours, tu es la mère parfaite. On t'aime best mum", peut-on lire sous une magnifique photo de Kamila au naturel.