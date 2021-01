Kamila et Noré (Secret Story) en deuil : mort d'un parent très proche, le couple est dévasté...

L'année 2021 commence mal pour Kamila et Noré. Le couple fait face à une épreuve des plus difficiles qui soit : la mort d'un proche. En effet, le jeune papa a perdu... son père. C'est sur les réseaux sociaux que les parents du petit Kenan (2 mois aujourd'hui) annoncent la nouvelle et partagent leur peine ainsi que leur tristesse face à la disparition de cet être cher.

Triste nouvelle pour Kamila et Noré... Le couple, révélé en 2017 lors de sa participation à la onzième saison de Secret Story est en deuil. Sur les réseaux sociaux, eux qui sont habituellement très actifs, n'ont posté que de sobres messages révélant la mort d'un être très proche. En effet, le père de Noré est décédé. À lire aussi Tarek Benattia dévasté, sa femme Camélia en larmes : mort d'un proche du couple Kamila et Noré parents : le prénom de leur fils révélé, un gros indice planait depuis des mois Kamila enceinte de Noré : son fils déjà menacé de mort, elle réplique Sur son compte Snapchat, dans la soirée du jeudi 28 janvier 2021, Noré a partagé la citation suivante : "Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents, dans la mémoire des vivants." Sous ces quelques mots déjà très touchants, le jeune papa du petit Kenan (né en novembre 2020) a partagé sa peine et sa tristesse : "Repose en paix papa, que Dieu t'accorde son paradis." Mains jointes en position de prière, bonhomme triste et coeurs blancs, cette phrase est accompagnée de plusieurs smileys témoignant de l'état émotionnel de Noré. Noré perd son père deux mois après la naissance de son fils Kenan De son côté, Kamila a également tenu à partager la mauvaise nouvelle avec ses followers, toujours sur le réseau social Snapchat. Tout d'abord, elle a partagé une formule prononcée dans ces moments par la communauté musulmane, à savoir : "Nous appartenons à Allah et vers Allah nous retournerons." "Allah y rahmo", a-t-elle écrit avant d'ajouter l'équivalent français "repose en paix beau-papa". Plus encore, Kamila a publié un autre texte à propos de la disparition de son beau-père : "Quand un croyant s'en va, son âme s'envole vers un paradis éternel pour couvrir de prières les siens restés sur terre... Soyez en paix." Jeudi 28 janvier 2021, deux mois après la naissance de leur fils Kenan, a donc été un triste jour pour Kamila et Noré. Les amoureux ont l'habitude de partager sur leurs réseaux sociaux respectifs le déroulé de leurs journées, du biberon du petit Kenan au coucher, en passant par leurs inquiétudes de jeunes parents. Mais cette fois, le coeur n'y était pas... Le couple est dévasté par le décès du papa de Noré, dont les causes de la mort n'ont pour l'heure pas été précisées. Toutes nos condoléances à Noré, Kamila et tous leurs proches.

