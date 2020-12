Kamila au bord du malaise : son fils Kenan devenu tout bleu, récit de sa grosse frayeur

Le 8 décembre 2020, Kamila a eu une grosse frayeur. Une histoire que la candidate de Secret Story 11 (2017) relate sur Snapchat à ses abonnés, une fois rassurée.

Le 29 novembre 2020, la vie de Kamila et Noré a changé. Ce jour-là, les anciens habitants de la Maison de Secrets ont accueilli leur premier enfant. Un petit garçon prénommé Kenan Noré Abdelali. Si elle a eu un accouchement difficile, la jeune femme de 27 ans a vite oublié ses douleurs quand elle a accueilli son bébé. Depuis, les tourtereaux nagent dans le bonheur.

Kamila et Noré ont fait leur retour chez eux avec Kenan le 7 décembre. Et, comme tous les parents, ils doivent parfois faire face à des événements stressants. Mais celui que la jeune maman a vécu mardi était le pire de tous. Alors que son mari était en train de faire les courses, elle a vu son bébé devenir tout bleu. "La frayeur que l'on a eue c'est que le bébé a vomi. Sauf que c'est sorti aussi par le nez et ça s'est transformé en mousse après. J'ai cru que j'allais faire un malaise, je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé Noré, il était sorti faire des courses, j'étais en panique. Il a appelé les pompiers pour qu'ils viennent en même temps que lui. Tout le monde est arrivé en même temps, ils ont fait vite. J'ai eu la chance que ma voisine médecin est venue et elle m'a tout de suite rassurée. Les pompiers ont pris son taux d'oxygène et il était à 100%. Le petit est devenu tout bleu, violet. Mais ça va mieux. C'était les cinq minutes les plus longues de ma vie", a-t-elle raconté.

Plus de peur que de mal heureusement, Kenan se porte très bien désormais. Kamila et Noré peuvent donc enfin respirer.