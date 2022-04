Kamila (Secret Story) maman pour la 2e fois : le doux prénom de sa fille révélé

Rappelons que début avril, à quelques jours d'accoucher, Kamila avait dressé une liste des prénoms que pourrait porter sa fille. "Les filles, d'après vous quel est le prénom qu'on a choisi pour notre princesse ? Je vous ai partagé la liste de nos coups de coeur et il s'y trouve", avait-elle écrit en story sur Instagram. Et de révéler cette liste : "Dayana, Mariyah, Ayla, Dalia, Hana, Adria, Kenzi, Esra, Aleyna, Layane, Amani."

Ce week-end, la candidate de télé-réalité également influenceuse a quitté la maternité. Elle a ainsi regagné son domicile à Dubaï avec sa petite Adria. Mère et fille ont retrouvé Noré et le petite Kenan. Des images de la rencontre entre le jeune garçon et sa petite soeur ont ému les internautes. L'adorable grand frère découvre alors le joli visage d'Adria pour le plus grand bonheur des parents. "Quand les deux amours de nos vies se rencontrent, plus beau sentiment au monde. J'attendais tellement ce moment", lance Kamila en légende.