Kamila (Secret Story) maman pour la 2e fois : Noré, en larmes, évoque un "accouchement terrible"...

La famille s'agrandit ! Ils étaient les heureux parents du petit Kenan (1 an) et accueillent désormais leur deuxième bébé. Kamila et Noré, couple phare de "Secret Story", sont aux anges ! Ou presque... Comme le révèle le jeune papa, pris d'émotion sur les réseaux sociaux, l'accouchement s'est déroulé dans la douleur.

Le public les a découvert en 2017, lors de leur participation à la onzième saison de Secret Story d'ailleurs remportée par le grand brun. Kamila et Noré avaient d'ailleurs pour mission de protéger leur précieux secret, "nous sommes mariés". Depuis, le couple en a fait du chemin. Ils sont devenus parents d'un adorable petit garçon prénommé Kenan en novembre 2020 et viennent d'annoncer la naissance de leur deuxième enfant, une superbe petite fille ! Mercredi 20 avril 2022, Kamila se saisit de son compte Snapchat afin de partager la belle nouvelle. Elle publie ainsi une photo en noir et blanc des petites mains de son bébé agrippées à la sienne. "20/04/22. Notre famille est complète. Al Hamdoulillah ["Dieu soit loué" en arabe, NDLR]", écrit-elle. De son côté, Noré a également pris la parole sur le réseau social. "Ça y est, la petite est arrivée, lance-t-il en larmes. C'était du grand Kam. Elle n'a pas eu le temps de faire la césarienne qu'elle avait tant prévue, elle n'a pas eu le temps d'avoir la péridurale. Ca a été brut. Mais grâce à Dieu, la petite est en bonne santé." Cette émotion palpable, le jeune papa l'explique par "le stress qui retombe". "Pendant l'accouchement, ça a été terrible. Mais qu'est-ce qu'elle est magnifique", poursuit-il. Et de partager à son tour une photo où les adorables petites mains de bébé sont aux côtés de celles des parents. "Pas de mots assez forts pour décrire ce qu'on ressent", écrit Noré en légende. Pour l'heure, le prénom de la petite soeur de Kenan n'a pas été annoncé. Mais en janvier dernier, le couple avait déjà annoncé le sexe du bébé. Kamila et Noré avaient ainsi organisé une superbe fête à Dubaï. "On tattend avec impatience ma fille. Arrive nous en bonne santé, c'est tout ce qu'on souhaite", avait dans la foulée déclaré la jeune maman en légende d'une photo d'elle en robe rose moulant son ventre arrondi. C'est désormais chose faite ! Toutes nos félicitations à Kamila, Noré ainsi qu'au petit Kenan pour l'arrivée de ce deuxième bébé dans la famille.