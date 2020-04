Kanye West : Ancien alcoolique, il buvait de la vodka au petit déjeuner

En 2019, Kanye West a eu une révélation. Grâce à la religion, il s'est débarrassé de ses addictions au sexe et à l'alcool. L'artiste était un "alcoolique opérationnel", qui buvait des cocktails vodka orange au petit déjeuner. C'est avec GQ que Kanye West s'est entretenu. Yeezy est la star du nouveau numéro du magazine, et a été photographié par Tyler Mitchell dans son ranch du Wyoming. En marge de sa série photo, le rappeur et créateur de mode s'est livré à quatre interviews différentes. Il est revenu sur son alcoolisme, une addiction qu'il impute aux cérémonies de récompenses.

"Je buvais vraiment pour pouvoir être capable d'aller à ces soirées (...). Pour me dire 'Ok, je peux le faire", explique Kanye West, longtemps affecté par l'absence de reconnaissance de ces prestigieuses cérémonies de récompenses.

Il ajoute : "Un jour, j'étais dans mon bureau en train de travailler sur une collection couture, et il y avait de la Grey Goose dans le frigo. J'allais juste me servir un verre en pleine journée, et je me suis dit : 'Satan, tu ne m'auras pas aujourd'hui.' Je n'ai pas bu depuis que j'ai réalisé que je devais prendre un jour après l'autre, mais je n'ai jamais assumé de l'être, et on ne m'a jamais dit 'Eh, tu es un alcoolique fonctionnel' [personne dont la consommation d'alcool augmente peu à peu en termes de quantité absorbée et de fréquence. Le corps à l'alcool, si bien qu'il en faut de plus en plus pour obtenir l'effet escompté, NDLR]. On m'a traité de fou, de tous les noms, mais pas d'alcoolique fonctionnel. Et je buvais de la Grey Goose et du jus d'orange au petit déjeuner."

Kanye West ne consommait pas que de la vodka. Un certain 13 septembre 2009, soir des MTV Video Music Awards qu'il a marqués en interrompant un discours de Taylor Swift (le début de leurs relations tendues), Kanye s'était présenté sur le tapis rouge avec sa compagne de l'époque, Amber Rose, et une bouteille de cognac.