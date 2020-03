Mort de Kobe Bryant : son épouse Vanessa ressort une vidéo de leur fille et lui

Avant l'ennui du confinement et l'inquiétude pour les athlètes positifs au coronavirus, les amoureux de sport étaient en deuil. Ils pleuraient la mort de Kobe Bryant et de sa fille Gianna, survenue le 26 janvier 2020 dans un tragique accident d'hélicoptère. La veuve de l'ancien basketteur, Vanessa Bryant, leur rend un nouvel hommage sur les réseaux sociaux, en publiant une adorable vidéo d'archive...

Vanessa Bryant compte près de 14 millions d'abonnés sur Instagram. Elle y a partagé une nouvelle vidéo ce jeudi 26 mars 2020, extraite d'une interview de son défunt mari Kobe Bryant. L'ancien basketteur mort à l'âge de 41 ans y parle de leur fille Gianna, décédée avec lui. L'adolescente, passionnée de basket comme son papa, était une aussi grande compétitrice que lui.

"Elle a commencé à jouer au foot, qui est aussi un de mes sports préférés, mais elle a demandé à apprendre le basket-ball, explique Kobe Bryant dans son interview. Je lui ai appris petit à petit, elle a commencé à aimer, et maintenant elle joue tous les jours."

L'ancien numéro 8 et numéro 24 des Los Angeles Lakers ajoute : "Son tempérament ressemble beaucoup au mien. Elle a un fort esprit de compétition et ne recule devant aucun défi. Elle a un bon mélange de sa mère et moi, ça la rend encore plus compétitive que moi." Vanessa Bryant a commenté sa publication avec deux emojis, représentant un coeur brisé.