Hommage à Kobe Bryant : Cette demande "irrespectueuse" de Beyoncé

Zéro. C'est le nombre de photos de Beyoncé chantant lors du grand hommage à Kobe Bryant et sa fille Gianna, célébré le 24 février 2020 au Staples Center de Los Angeles. Comme l'indique Page Six au lendemain de cette belle cérémonie, la diva américaine aurait refusé que les photographes la prennent en photo durant sa performance. Plusieurs sources issues de l'organisation estiment que Queen B voudrait trop contrôler son image.

Pour rendre hommage à Kobe Bryant et à la petite Gianna (13 ans), morts dans un accident d'hélicoptère en janvier dernier, Beyoncé avait chanté ses titres XO et Halo. "C'est tellement irrespectueux envers la famille de Kobe et ses fans, Beyoncé contrôle trop son image. D'habitude, elle approuve une sélection d'images d'elle qui seront diffusées. Aucun photographe n'a été autorisé à prendre des photos d'elle à l'hommage rendu à Kobe. Sérieusement ? Même la famille de Michael Jackson n'a pas fait ça", s'est étonné un organisateur resté anonyme. Pour la performance de l'artiste, seule une vidéo est disponible.

"Un membre du staff du Staples Center a été déployé pour être certain qu'aucune caméra ne capturait la scène lorsqu'elle chantait. Les photographes n'en revenaient pas. Ça n'aide pas l'image de Beyoncé du tout, ça lui porte préjudice. Ça lui donne une image de diva. L'hommage n'était pas pour elle. Les seules photos sont issues de captures d'écran de la télé. Aucun autre artiste n'a demandé ça, ni Christina Aguilera ni Alicia Keys", s'est insurgée une autre source, elle aussi restée anonyme.

On ne sait pas si ce refus d'être prise en photo a vraiment impacté le fort lien qui unit Beyoncé à la famille Bryant. Pendant le discours de Michael Jordan, Vanessa a fondu en larmes. Juste derrière elle dans les gradins, la maman de Blue Ivy (8 ans) en a profité pour la réconforter en lui serrant l'épaule. Une belle séquence très partagée sur les réseaux sociaux.