Kanye West accro au sexe et au porno devenu chrétien engagé : la révélation

Ce n'est pas la première fois que Kanye West évoque Dieu dans sa musique. Jesus Walks ("Jésus marche"), extrait de son tout premier album The College Dropout sorti en 2004, fut l'un des premiers tubes du rappeur. Entre-temps, Kanye a succombé aux vices de son mode de vie, à commencer par le luxe (qu'il rejette aujourd'hui pour un look plus simple et un rapprochement avec la nature) et le sexe. La star y était accro et consommait avec avidité du porno, une addiction sur laquelle il aimait plaisanter : "Les acteurs noirs, c'est ma catégorie préférée. Beaucoup de scènes mixtes [interracial en anglais, NDLR], comme ma réalité", confiait-il sur le plateau de l'émission Jimmy Kimmel Live! en août 2018.

"C'était comme un scénario de la vie d'une rockstar. Ma mère est morte (...) et je disais que certaines personnes sombraient dans la drogue. Et j'ai sombré dans mon addiction... le sexe", a expliqué Kanye West à Zane Lowe, dans une interview publiée le jour de la sortie de l'album Jesus Is King. "Sombré" au point d'avoir été le directeur artistique de la première édition des Pornhub Awards, la cérémonie de récompenses du site éponyme (qui avait offert à Kanye un abonnement premium à vie), en septembre 2018.

Les actrices nommées ont mis en scène un défilé de mode pour Yeezy, la marque de vêtements de Kanye West.