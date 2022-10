Karen Cheryl : Pourquoi a-t-elle mis fin à sa carrière de chanteuse ?

Elle se fait très rare à la télévision. Karen Cheryl était ce samedi l'invité du nouveau numéro de TPMP People présenté par Matthieu Delormeau sur C8. Natacha Amal, déjà présente la semaine dernière, était également sur le plateau.

Si pour beaucoup Karen Cheryl reste une icône des années 70 et 80 grâce notamment à des titres comme Si..., Oh Chéri chéri, Sing to me Mama, Garde-moi avec toi ou encore À l'envers à l'endroit, c'est désormais sous le nom d'Isabelle Morizet (son vrai nom) qu'elle s'est créée une seconde vie professionnelle dans le journalisme. "La musique, c'est fini fini depuis trente ans", a-t-elle lancé face à l'animateur Matthieu Delormeau.



Je ne voulais pas devenir une chanteuse de compilation

Sur le plateau de TPMP People, la compagne de Jérôme Bellay a expliqué la raison pour laquelle elle a mis fin à sa carrière de chanteuse : "Je ne voulais pas devenir une chanteuse de compilation. Ça a été très joyeux, j'ai vendu 27 millions de disques grâce au public. J'ai voyagé partout, ça a été vraiment prodigieux. Mais, je voulais savoir si j'étais capable de réescalader la colline autrement. Donc, j'ai décidé de sauter du train en marche pour me lancer dans une aventure improbable et je vous l'avoue, je ne savais absolument pas si ça allait marcher. Je n'étais pas légitime, je venais de la chanson. Je rêvais de recevoir des personnalités de tous milieux. J'ai reçu des personnalités qui vont de Simone Weil à Jean d'Ormesson en passant par Vanessa Paradis."

En 1999, Isabelle Morizet a rejoint Europe 1 pour effectuer des interviews de personnalités people. Elle s'est souvenue qu'au départ, son statut de journaliste n'a pas été facile à assumer comme elle l'a confié : "Au début ils ont refusé mais finalement, pas très longtemps après, les agents et les attachés de presse passaient un petit coup de fil en se rendant compte que mon émission marchait bien et que, surtout, j'essayais d'y mettre du fond parce que la curiosité est un vilain défaut mais c'est aussi mon carburant et je m'intéresse vraiment aux gens."

Depuis 2012, Isabelle Morizet présente une émission sur Europe 1 intitulée Il n'y a pas qu'une vie dans la vie les samedi et dimanche. "Je m'intéresse vraiment aux gens. Je travaille seule. J'essaie de préparer un petit peu comme une pièce de théâtre", a-t-elle expliqué.