Karine Ferri, Camille Combal, Alessandra Sublet... ces stars de TF1 payées pour faire des "ménages"

Karine Ferri, Denis Brogniart, Alessandra Sublet, Camille Combal... Tant de grands noms du paysage audiovisuel français que les téléspectateurs ont pour habitude de voir sur TF1. Comme le révèlent nos confères de Capital et le confirme Le Canard Enchaîné, il est désormais possible de s'offrir les services de stars de la chaîne, un système dit de "ménages" ! Et cela a un prix...

TF1 a lancé à l'été 2020 TF1 Factory, une agence de production destinée aux entreprises qui souhaitent faire participer l'un des talent de la Une à des événements ou pour des campagnes de communication. Et comme le rapportent nos confrères, cet hiver, TF1 Factory a mis les bouchées doubles en envoyant à diverses entreprises potentiellement clientes un catalogue de quarante-deux personnalités prêtes à animer des tables rondes, des séminaires ou encore se produire comme conférenciers. Ils sont journalistes, animateurs, comédiens de séries, danseurs professionnels vus dans Danse avec les stars ou encore des intervenants, payés pour faire des "ménages", des services qui permettent de compléter leurs revenus en effectuant des prestations privées

C'est ainsi que l'on retrouve entre autres Karine Ferri (The Voice, Danse avec les stars), Alessandra Sublet (Mask Singer, Duos mystères, C'est Canteloup), Tatiana Silva (météo), Denis Brogniart (Koh-Lanta, District Z), Nikos Aliagas (The Voice, 50mn Inside), Christophe Beaugrand (Ninja Warrior, 50mn Inside), Camille Combal (Danse avec les stars, Mask Singer), Grégoire Margotton (Téléfoot), Fauve Hautot (Danse avec les stars), Sylvie Tellier (Miss France), le chef Juan Arbelaez, Harry Roselmack (Sept à Huit), Audrey Crespo-Mara (JT du week-end), David Pujadas (24h Pujadas), Louis Bodin (météo) ou encore Evelyne Dhéliat (météo).

Et tout travail mérite salaire. Ces stars de la télévision sont proposés à différents tarifs, en fonction de leur renommée, leur carrière et même leurs followers sur les réseaux sociaux. Toujours d'après les informations de Capital, les devis varient de 10 000 à 20 000 euros hors taxes la journée en fonction de la star. À titre indicatif, un rubricard de LCI vaut entre 5000 et 6000 euros, un présentateur d'Automoto démarre à 8000 euros, Denis Brogniart coûte 15 000 euros, Harry Roselmack 20 000 euros... Le 3 février 2021, une entreprise d'hygiène a fait appel à Christophe Beaugrand. Pour six heures de direct, la mobilisation pendant deux jours du présentateur, de moyens techniques et la location de la salle, la facture est salée : 50 000 euros hors taxes. Les tarifs comprennent généralement une journée de présence, un petit speech ou une animation. Et TF1 empoche une commission comprise entre 10% et 15% selon la prestation. Un business juteux.