Karine Ferri et Yoann Gourcuff : Ils ont vu les choses en (très) grand pour les 6 ans de leur fils Maël !

Il y a des anniversaires qui marquent et le petit Maël devrait se souvenir longtemps de celui de ses 6 ans ! Sa mère, l'animatrice Karine Ferri, a prévu une multitude d'activités en tout genre pour son petit bonhomme, comme elle l'a montré dans ses stories sur Instagram. En couple depuis 2011 avec le beau Yoann Gourcuff, l'animatrice de 39 ans a une vie de famille très épanouie. Après la naissance du petit Maël, elle a accouché en juillet 2018 de sa fille Claudia, avant de se marier avec l'ancien footballeur en juin 2019.

Après avoir souhaité un très bel anniversaire à son fils sur son compte Instagram en matinée, Karine Ferri a dévoilé la superbe fête d'anniversaire qu'elle et son mari ont préparé. Dans sa story, celle qui est suivie par plus de 700 000 abonnés a publié de courtes vidéos qui permettent de voir les préparatifs d'une journée qui s'annonce mémorable. Sur la première vidéo, on peut voir un énorme château fort gonflable. "Que la fête commence... Bientôt ready... Anniversaire Maël", ajoute l'ancienne compagne du regretté Grégory Lemarchal sur sa story.

Piscine à balles et toboggan géant pour Maël et ses amis

Mais ce n'est pas la seule distraction dont pourront profiter les petits chanceux invités à l'anniversaire de Maël puisque Karine Ferri a prévu bien d'autres activités pour les enfants. Une piscine à balles gonflable a également été installée dans le grand jardin familial, ainsi qu'une immense cible avec des ballons. "Cible géante... Les enfants vous allez vous éclater", prévient la belle brune dans sa story, et les deux chiennes de la famille, Dolmen et Bella sont bien évidemment de la partie, comme on peut le voir sur la vidéo.

Dernière attraction, mais non des moindres, un énorme toboggan a été installé, ce qui inspire à Karine Ferri une petite blague. "Toboggan géant, c'est Disney à la maison", plaisante-t-elle. Les enfants ne feront d'ailleurs pas que jouer, puisqu'ils pourront également se régaler et le thème des assiettes et des gobelets tourne autour de l'univers des ninjas, certainement cher aux yeux du petit Maël.

Une très belle journée d'anniversaire qui s'annonce pour le fils de Karine Ferri et Yoann Gourcuff, qui devrait se souvenir un long moment de la journée de ses 6 ans !