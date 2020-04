Karine Le Marchand méprisante ? Un couple de L'amour est dans le pré réagit

Karine Le Marchand réfléchira sans doute à deux fois la prochaine fois qu'elle voudra faire de l'humour aux dépens d'un autre sur Instagram. Et pour cause, sa dernière boutade envers Franck Ribéry n'est pas du tout passée auprès des internautes. L'animatrice s'est amusée à moquer les accrocs que le footballeur a pu rencontrer avec la langue française à travers un montage photo. Une blague qui lui a valu de se faire réprimander par le principal intéressé, lequel l'a menacée de porter l'attaquer en justice pour "injure publique".

Mais Karine Le Marchand ne s'attendait certainement pas à ce que son procès se déroule finalement sur les réseaux sociaux. En effet, suite à l'annonce des intentions de Franck Ribéry, la figure de M6 a été violemment attaquée par les anonymes, recevant une flopée d'insultes et autres commentaires odieux en messages privés. Dans son malheur, Karine Le Marchand peut tout de même compter sur de fidèles amis, à l'image de Pierre et Fred.

Les candidats de L'amour est dans le pré montent au créneau

Le couple, qui s'est rencontré grâce à L'amour est dans le pré, s'est saisi de son compte Instagram pour prendre la défense de l'animatrice, ironisant sur les affreux qualificatifs dont elle a injustement été affublée. "Vivons-nous tous au pays des merveilles où nous croyons que les licornes existent, que les éléphants sont roses, que le père Noël fait un régime toute l'année pour passer en quelques heures dans toutes les cheminées du monde (...) ? Et pourquoi pas croire la plus grosse légende urbaine de toutes : Karine Le Marchand, fille très antipathique, méprisante pour les agriculteurs et sans aucune humanité et engagement ??? Participants à l'émission L'amour est dans le pré, fans du premier jour et même du deuxième, agriculteurs, pour nous : c'est Karine L. Et vous ?"

Pour accompagner cette légende, Pierre et Fred ont partagé un montage regroupant toutes leurs photos avec Karine Le Marchand. Une attention toute particulière qui a ému leurs abonnés mais aussi la plus célèbre des entremetteuses. Très touchée, elle a d'ailleurs reposté leur publication via sa story, annotant : "Mes agriculteurs chéris."