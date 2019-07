Karine Le Marchand se dévoile à 18 ans : elle n'a "pas changé d'un poil" !

Sur les réseaux sociaux, Karine Le Marchand partage avec ses followers quelques instants de son quotidien. Et lorsqu'elle ne s'affiche pas en tournage pour une nouvelle saison de L'amour est dans le pré, l'animatrice de M6 se montre plutôt nostalgique, comme ce jeudi 25 juillet 2019.

Karine Le Marchand a publié une nouvelle photo d'elle... datant d'il y a trente-deux ans. Sur ce cliché, la belle brune de 50 ans se dévoile les cheveux relevés en chignon, en costume loose noir, chemise blanche et large cravate colorée. Un look masculin qui lui allait à ravir ! "18 ans ! La pose, les épaulettes, les boucles d'oreille, la petite crotte sur la tête... La totale !", écrit-elle en légende. Plus encore, grâce aux hashtags, les fans de Karine Le Marchand apprennent que ce cliché a été pris en 1986.