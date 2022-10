Karine Le Marchand, son doc sur la transidentité fait débat : une femme transgenre connue se dit choquée

Soirée événement ce jeudi 6 octobre 2022, dès 21h10 sur M6. La chaîne diffuse Trans, uniques en leur genre, un documentaire produit et présenté par Karine Le Marchand au cours duquel les téléspectateurs découvriront les témoignages de personnes transgenres. Une initiative saluée par beaucoup. Mais certaines critiques fusent également. A commencer par celles d'une ancienne candidate d'une autre émission de la Six.

A quelques heures de la diffusion du programme, Guillaume Genton a recueilli le ressenti d'Eve au micro du Morning sans filtre, la matinale de Virgin Radio. La jolie brune a pour rappel participé à Et si on se rencontrait ?, toujours sur M6. Elle avait ainsi eu un rendez-vous avec un certain Aïckel, qu'elle connaissait virtuellement depuis plusieurs semaines et à qui elle avait omis de dire qu'elle avait été dans l'enveloppe physique d'un homme par le passé.

Eve est alors pleinement touchée par le thème de l'émission diffusée ce soir. "Franchement, je pense que c'est quelque chose de bien par rapport à la représentation et à la visibilité pour notre communauté, en particulier pour la communauté trans", indique-t-elle. Et de nuancer alors ses propos : "Mais après, là où je ne suis pas forcément très d'accord, c'est par rapport à la personne qui va présenter ce documentaire. Karine Le Marchand, ce n'est pas la meilleure des personnes pour parler des sujets de la communauté LGBT dans le sens où on est tombés sur plusieurs vidéos sur Twitter où elle demande à des gens, en plein live, s'ils sont gays. Elle les affiche et fait leur coming-out à leur place. Ça m'a choquée."