"Il a menti" : Karine Le Marchand balance sur l'agriculteur de L'amour est dans le pré qu'elle ne peut pas supporter

Depuis 2010, Karine Le Marchand est aux commandes de L'amour est dans le pré, sur M6. La présentatrice de 54 ans a donc vu passer de nombreux agriculteurs, avec lesquels elle est parfois restée en contact. Mais il y en a un avec lequel elle ne s'entendra jamais comme elle l'a fait savoir lors d'un passage dans Le Petit Journal (Canal+) en 2013.

A l'occasion de la promotion du programme de dating, Karine Le Marchand avait été interrogée sur sa relation avec les agriculteurs de l'aventure. Et, quand on lui a demandé s'il y en avait un qu'elle ne portait pas dans son coeur, la meilleure amie de Stéphane Plaza n'a pas hésité. Elle a mentionné Dany, candidat de la saison 7 en 2012 qui avait demandé à être coupé au montage après avoir critiqué plusieurs fois L'amour est dans le pré. "Il n'était pas sincère et après, il a cassé toute la production et il a menti. Et je n'aime pas les gens qui ne sont pas sincères. Il n'a pas balancé, il a inventé", s'est-elle agacée.

Rappelons que tout a commencé lors d'une interview pour Le Parisien. L'éleveur de vaches qui avait 34 ans à l'époque a tout d'abord accusé la production d'avoir voulu le faire passer pour un homme arrogant qui venait faire la publicité de sa ferme-auberge. Il a également assuré que des propos de son portrait avaient été déformés et a regretté qu'une séquence, durant laquelle il disait ne pas aimer les femmes aux forts postérieurs, n'a pas été coupée car cela lui avait valu de nombreuses critiques. Ce n'est pas tout ! Il s'était aussi agacé de devoir rejouer certaines scènes. "Dany n'assume pas ce qu'il dit. Il a peur de ce qui va être diffusé, donc il se justifie à l'avance... C'est dommage parce que c'est plutôt un mec sympa, qui aime sa région", avait alors notamment répondu Virginie Matéo, l'ancienne productrice de ADP.

C'est ensuite dans les colonnes d'Ici Paris que Dany avait fait part de sa colère. Et cette fois, il s'en était aussi pris à Karine Le Marchand : "Quand la caméra s'allume, elle se jette dans tes bras et dès que la séquence est terminée, elle te fait bien comprendre qu'on n'est pas du même milieu. Paysan tu es, paysan tu resteras." Face à la situation, il avait demandé à être coupé au montage, ce que lui a accordé la production.