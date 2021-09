Karine Le Marchand, une diva ? La direction de M6 s'exprime : "Elle a son caractère"

Ce lundi 20 septembre 2021, M6 a convié la presse pour présenter Incroyable talent 2021. Karine Le Marchand, qui présente le programme, était présente. La direction de la chaîne en a donc profité pour lui apporter son soutien à la suite des rumeurs qui ont couru à son sujet concernant son comportement sur le tournage de L'amour est dans le pré.

Karine Le Marchand, une diva ? Oui selon un article paru dans le dernier numéro du magazine Public. Une source proche de l'émission assurait qu'elle était "pénible avec les équipes et faussement amicale avec les agriculteurs". Très vite, nombreux sont les agriculteurs à s'être saisis de leurs réseaux sociaux afin de lui témoigner leur soutien. "On voulait juste faire un petit mot à notre tata Karine d'amour, parce qu'il y a quelques articles pas très sympas et quelques inepties dans certaines émissions dont on n'a même pas envie de faire la pub", ont-ils débuté. Les amoureux ont ensuite tenu à rappeler que sans Karine Le Marchand "rien ne serait arrivé". On peut lui dire de toute notre coeur : 'On t'aime fort tata Kaka, nous on t'aime !'", ont par exemple écrit Lucile et Jérôme de L'amour est dans le pré 2020. Et ce lundi, c'était au tour de la direction de M6 de réagir.

Guillaume Charles, directeur général des programmes pour la chaîne, a tout d'abord rappelé que le groupe désapprouvait complètement "ce type de comportement". "Ce sont des propos dénigrants et non fondés", a-t-il ajouté. Il a expliqué que la production Freemantle et M6 lui apportaient leur soutien. "Elle a son caractère on le sait, mais elle a une grande sincérité. Quand elle aime, elle aime et quand elle n'aime pas, elle n'aime pas. Peut-être qu'elle l'exprime parfois un peu trop, mais personne ne peut lui enlever sa sincérité. Vous avez dû voir la vague de soutien, notamment des agriculteurs mais aussi le soutien des personnes qui participent à ses émissions comme Opération renaissance. C'était une émission importante pour nous. On voit à quel point Karine est impliquée, avant, pendant et après les tournages. C'est aussi ce qui fait qu'elle a tant de succès et qu'elle est l'animatrice préférée des français", a-t-il poursuivi.

Guillaume Charles a conclu en rappelant que le groupe M6 défendra toujours Karine Le Marchand. Comme la présentatrice, ils sont touchés quand elle est la cible de critiques.