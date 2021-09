Karine Le Marchand ingérable dans L'Amour est dans le pré ? Plusieurs agriculteurs témoignent !

Très rapidement après la diffusion de Touche pas à mon poste ouvert à tous, des agriculteurs, accompagnés souvent de leurs moitiés, ont tenu à exprimer leur immense soutien à Karine Le Marchand, des témoignages qui ont fait très chaud au coeur de l'animatrice, et qu'elle a relayés dans sa story Instagram.

Lucile et Jérôme, couple formé grâce à la saison 15 de L'Amour est dans le pré, et qui attend son premier enfant (une petite fille qui naîtra d'ici peu), ont exprimé tout leur amour et leur reconnaissance à Karine Le Marchand. "On voulait juste faire un petit mot à notre tata Karine d'amour, parce qu'il y a quelques articles pas très sympas et quelques inepties dans certaines émissions dont on n'a même pas envie de faire la pub", ont-ils débuté. Les amoureux ont ensuite tenu à rappeler que sans Karine Le Marchand "rien ne serait arrivé". On peut lui dire de toute notre coeur : 'On t'aime fort tata Kaka, nous on t'aime !'"

Mathieu et Alexandre, couple formé dans L'Amour est dans le pré 2020, qui s'est marié en juin dernier - union à laquelle Karine Le Marchand avait assisté - se sont également exprimés. Les amoureux défendent que tout ce qui a été dit dans Touche pas à mon poste ouvert à tous est "faux, archi faux". Oui l'animatrice a "son caractère comme tout le monde, et c'est très bien qu'elle en ait". "Mais elle est d'une gentillesse et d'une douceur incroyables", a ajouté Mathieu. "Elle est incroyable, c'est un amour", a renchéri Alexandre. Mathieu a conclu en avançant qu'il aurait aimé que des agriculteurs soient invités à témoigner pour pouvoir donner un équilibre au débat dans Touche pas à mon poste ouvert à tous, une remarque très juste.

Karine Le Marchand a également republié un message de Nicole et François, couple formé grâce à la saison 14 de L'Amour est dans le pré, et qui suivent la même démarche de défense de l'animatrice. Pierre et Frédérique, autre couple emblématique de L'Amour est dans le pré, ont également apporté leur soutien à Karine Le Marchand, tout comme Franck, au casting de la saison en cours de diffusion, et des candidats d'une autre émission présentée par l'animatrice, Renaissance.