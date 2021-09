Franck (L'amour est dans le pré 2021) très proche de son ex : "Elle a du mal à regarder"

Franck est l'un des douze agriculteurs de L'amour est dans le pré 2021 (M6). Le sylviculteur et maraîcher de 46 ans qui réside en Nouvelle-Aquitaine a choisi Anne-Lise, professeure de lettres de 40 ans, et Cécile (43 ans), qui travaille dans un laboratoire d'analyses sensorielles, pour un séjour chez lui. Espérons pour lui que les deux femmes ne sont pas jalouses car, comme il l'a confié à Télé Star, il entretient une relation particulière... avec son ex.

L'ancien sous-officier de l'armée de terre est heureux professionnellement. Il ne lui manquait plus que l'amour pour être comblé. Comme l'homme qui est resté vierge jusqu'à l'âge de 40 ans l'avait expliqué dans son portrait, il n'a eu qu'une seule relation sérieuse qui a duré un an, avec une femme habitant à plus de 100 kilomètres de chez lui. Et malgré leur rupture, il est toujours très proche d'elle. Franck lui a donc annoncé qu'il allait participer à L'amour est dans le pré. "Quand je lui ai annoncé que je faisais l'émission elle était contente mais elle a du mal à regarder. Elle me l'a dit, pour elle c'est encore trop dur", a-t-il confié à Télé Star.

Son ancienne compagne a pourtant refait sa vie depuis leur séparation comme il l'a précisé. Et d'ajouter qu'ils s'appellent "tous les 15 jours" ! Quoi qu'il en soit, il était hors de question pour Franck de passer à côté de cette belle expérience. Et c'est grâce à Lucile et Jérôme de la saison passée qu'il a eu envie de se jeter à l'eau. "Sans l'émission, leur union n'aurait pas été faisable (...) J'ai eu un déclic (...) Quand je les ai vus, ça paraissait tellement évident", a-t-il déclaré.

Espérons pour Franck qu'il connaîtra le même bonheur grâce à l'émission, présentée par Karine Le Marchand. Pour l'heure il l'assure, il n'a aucune préférence . Anne-Lise et Cécile ont donc chacune leur chance.