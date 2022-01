Karisma (Secret Story) enceinte de son premier enfant : le sexe du bébé dévoilé

Le mystère est enfin levé ! Mardi 18 janvier 2022, l'ancienne candidate de Secret Story Karisma (2015) a mis en ligne une publication qui n'est pas passée inaperçue. La charmante brune, qui avait pour secret "Je n'ai jamais rencontré ma soeur jumelle", a souhaité révéler le sexe de son premier enfant.

Karisma est en effet enceinte de son premier bébé. Et, comme le font de plus en plus de personnes, elle a souhaité organiser une gender reveal afin de découvrir, en même temps que son compagnon (dont on ignore tout) et ses proches, le sexe de son enfant. Et elle a dévoilé ce moment précieux à sa communauté Instagram. L'ancienne habitante de la Maison des Secrets a tout d'abord partagé une photo sur laquelle on peut voir son cher et tendre (dont le visage est flouté) tenir un ballon noir sur lequel il est écrit "fille ou garçon ?". La future maman est de l'autre côté du ballon, en train de sourire à ses invités, que l'on ne voit pas sur le cliché.

C'est ensuite la vidéo durant laquelle le sexe du bébé est dévoilé qui a été postée. On peut y admirer Karisma et son homme piquer le ballon, puis de confettis de couleur bleue sortir. Les tourtereaux vont donc accueillir un petit garçon dans les mois à venir.