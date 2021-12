Secret Story : Une ex-candidate emblématique est enceinte de son 1er enfant

C'est une grande nouvelle que vient d'annoncer une ancienne candidate de Secret Story, le 1er décembre 2021. La jeune femme en question a révélé qu'elle était enceinte de son premier enfant, en postant une adorable vidéo.

En 2015, les téléspectateurs de TFX faisaient la connaissance de Karisma, une jeune femme qui avait 22 ans à l'époque et qui avait pour secret "Je n'ai jamais rencontré ma soeur jumelle". Une fois son aventure terminée, elle avait participé à Friends Trip 2 (2015) et à la Saison 3 des Ch'tis et Les Marseillais VS Le Reste du Monde (2016). Et par la suite, elle s'est fait très discrète, même sur les réseaux sociaux. Mais c'est pour une excellente nouvelle qu'elle refait parler d'elle aujourd'hui.

La belle brune est enceinte comme elle l'a dévoilé sur Instagram. Pour ce faire, elle a partagé une vidéo dans laquelle on peut voir son beau baby bump. Un coup elle apparaît au côté de son mystérieux compagnon lors de la gender reveal, un autre elle pose seule. "On dit que 1+1 = 2 chez nous ça fait 3. Bonjour, je voulais absolument me présenter. Je vous dirais bien mon prénom, mais je ne le connais pas encore. Mes parents ont des idées mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils ne m'ont pas encore rencontré officiellement non plus, mais maman et moi passons beaucoup de temps ensemble et partageons à peu près tous les repas ensemble et papa adore me parler le soir avant d'aller dormir. Quoi qu'il en soit, je voulais juste vous faire savoir que dans quelques mois je pointerai le petit bout de mon nez", peut-on lire en légende de la publication.

Malheureusement, Karisma n'a pas précisé le sexe de son enfant à naître. Il faudra sans doute patienter encore un peu avant de le découvrir. En attendant, les internautes n'ont pas manqué de la féliciter pour cet heureux événement à venir. "Félicitations ma belle", a notamment écrit Nadège Lacroix, la gagnante de Secret Story 6. Une attention qui touchera, à coup sûr, l'ancienne habitante de la Maison des Secrets.