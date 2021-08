Kate Bosworth et Michael Polish divorcent : message atypique et ultime déclaration d'amour

Huit ans et puis s'en vont. Le 5 août 2021, Kate Bosworth et son mari réalisateur Michael Polish ont annoncé leur divorce. L'actrice américaine s'est saisie de son compte Instagram pour annoncer cette séparation, à l'aide d'un long message plein de tendresse. A l'image de la photo en noir et blanc accompagnant la publication, cette rupture se fait en bons termes. Aurons-nous droit à un divorce hollywoodien plein d'amour, à la Gwyneth Paltrow et Chris Martin ? Ça en prend la direction.

"Le début est souvent la meilleure partie de l'amour. Feux d'artifice, aimants, rébellion - l'attraction. Le début signale une vaste étendue de possibilités", a d'abord écrit la jolie blonde de 38 ans. "Intrinsèquement, nous craignons une fin. Perdre ce que vous avez parce que vous avez obtenu ce que vous vouliez (...). Et si nous choisissions de ne pas craindre mais plutôt d'aimer. Si ce dernier scintillement, le plus délicat et le plus vulnérable de la flamme, devenait un tout autre type de fournaise. Peut-être que cela semblera étrange pour certains, romantique pour d'autres. Pour nous : c'est la vérité."

La star des films Blue Crush, 21, Superman Returns et Straw Dogs a alors ajouté : "Nos coeurs sont pleins, car nous n'avons jamais été aussi amoureux et profondément reconnaissants l'un envers l'autre que dans cette décision de nous séparer. Ensemble, au cours des dix dernières années, Michael et moi avons choisi l'amour, à chaque fois. Nous nous tenons la main aussi étroitement aujourd'hui que nous nous sommes enchevêtrés les doigts le jour de notre mariage. Nos yeux se regardent plus profondément, avec plus de courage maintenant. Dans le processus de lâcher prise, nous en sommes venus à reconnaître que notre amour ne finira jamais. La connexion ne disparaît pas simplement. L'amour s'approfondit, le coeur s'élargit." Bien que divorcés, Kate Bosworth et Michael Polish (50 ans) comptent bien rester en contact, que ce soit en s'appelant "à 4h du matin" ou en partageant un futur projet de film.