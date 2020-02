Kate Middleton : Ce surprenant dessert anglais dont elle raffole

On connaît aujourd'hui le pêché mignon de Kate Middleton. Bien qu'il n'a jamais eu l'occasion de cuisiner pour elle, Darren McGrady, ancien chef de la princesse Diana, a révélé le dessert préféré de la duchesse de Cambridge au magazine culinaire américain Delish. Dans une vidéo publiée le 8 janvier 2020, le Britannique de 58 ans, aujourd'hui retraité aux Texas, a reproduit la recette classique du "sticky toffee pudding" [pudding au caramel collant, NDLR].

Des dattes, du sucre muscovado, beaucoup de beurre et de la crème... On est loin du régime alimentaire connu de Kate Middleton, plutôt du genre à manger des légumes crus et boire des smoothies. Pourtant, le week-end, la Britannique de 38 ans n'hésiterait pas à se faire plaisir avec ce dessert particulièrement gourmand et typiquement anglais. Une recette que la mère de George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an) doit probablement savoir réaliser elle-même puisqu'elle n'a pas de chef cuisinier attitré.