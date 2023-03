Kate Middleton : Cet étonnant "code secret" qu'elle utilise si ses enfants ne sont pas sages

Maman de George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, Kate Middleton a parfois du mal à gérer ses enfants lors des événements officiels avec la famille royale britannique. Furibonds et facétieux, les petits de la princesse de Cambridge font souvent des grimaces et ont du mal à tenir en place lorsqu'il s'agit de rester calme. Lors du jubilé de platine de la reine Elizabeth II par exemple, le cadet a été photographié à de nombreuses reprises en train de sautiller dans les tribunes ou pire, de tirer la langue à sa maman, un peu gênée. Dans l'ouvrage Guilded Youth : An Intimate History of Growing Up in the Royal Family, l'auteur Tom Quinn, qui s'est entretenu avec d'anciens employés de la famille royale, a révélé que la femme du prince William avait un "code secret" pour canaliser ses bambins lorsqu'ils font trop de bêtises.

Un code qui aurait un effet immédiat sur les trois enfants, bien conscients des représailles qui suivront s'ils ne se tiennent pas correctement. "Lorsque le prince Louis s'est mal comporté lors du jubilé de platine de la reine en tirant la langue à sa mère, la réaction de Kate a été saluée par des équipes d'experts". En effet, Kate a simplement regardé le petit garçon et lui a dit d'un ton très calme : "Faisons une pause maintenant". Quatre petits mots qui ont beaucoup plus d'impact qu'on ne le pense sur les bambins. "Comme l'a expliqué un ancien membre du personnel, les enfants savent que ces quelques mots ont beaucoup plus de poids qu'on ne l'imagine", a ajouté Tom Quinn. Les garnements savent ainsi que s'ils ne se calment pas, il y aura des conséquences à la maison.

J'étais moi-même très naïve

Interviewée lors de la conférence Mental Health in Education de la Royal Foundation en février 2019, Kate Middleton avait d'ailleurs évoqué l'éducation de ses enfants : "Lorsque j'ai commencé à être maman, et j'ai beaucoup appris en peu de temps en travaillant avec des organisations, j'étais moi-même très naïve en tant que parent, sur l'importance des premières années pour l'avenir des enfants. Et à quel point il est crucial, pour tous ceux qui s'occupent des enfants à un moment critique, les enseignants, les parents et tous ceux qui s'occupent d'eux, de bien faire les choses dès le départ."

Une technique qui semble en tout cas bien marcher pour George, Louis et Charlotte.