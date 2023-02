Kate Middleton dithyrambique sur son fils, le prince George, adepte de rugby : "Il est grand, il a le physique"

C'est, une fois de plus, dans une tenue très élégante, que Kate Middleton a fait son apparition samedi dernier dans les tribunes du match de rugby des Six Nations opposant le Pays de Galles à l'Angleterre, à Cardiff. Elle était accompagnée du prince William. Pour rappel, et cela n'est plus secret pour personne, ce sport fait partie intégrante de la culture britannique, y compris au sein de la famille royale, Mike Tindall étant la personnalité à laquelle on pense immédiatement puisqu'il en a pratiqué à un haut niveau pendant de nombreuses années.

Et d'après les dernières révélations du magazine Hello, c'est le prince George qui serait désormais très intéressé par cette discipline. Il a notamment l'occasion de manipuler le ballon ovale au sein de son école, avec ses camarades de classe. "Ils essaient de lui apprendre les règles. Ils les déplacent pour leur confiance. Parce qu'il est grand, il a le physique", a déclaré sa maman pour l'hebdomadaire, avant d'ajouter que Louis, le petit dernier de la famille, qui s'était notamment fait remarqué lors du jubilé de la reine en juin dernier, pourrait également être amené à se lancer dans le rugby. Comme son grand-frère, mais aussi sa grande-soeur, car Charlotte en fait également, a révélé la princesse de Galles.

Une star en herbe

"Les prouesses athlétiques de la princesse de Galles inspirent sans aucun doute ses enfants, qui prennent déjà exemple de ses compétences en ski, tennis et voile", a notamment rapporté Hello. Récemment, c'est le prince William qui s'exprimait sur le rapport de ses enfants avec le sport, expliquant alors à l'équipe féminine d'Angleterre que sa fille est fan de football : "Charlotte veut que je vous dise qu'elle est vraiment douée dans les buts... une star en herbe pour l'avenir !".

A noter que si elle venait à se lancer dans une carrière de rugbywoman ou de footballeuse, elle deviendrait la première femme de la famille royale à le faire. Elle serait, en tout cas, dans les meilleures conditions pour y parvenir, car toujours d'après Hello, "l'école du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis est considérée comme l'une des meilleures du pays pour ses installations sportives".

Enfin, précisons que le sport qui a longtemps été associé à la famille royale, c'est l'équitation. Une discipline que la défunte reine Elizabeth Reine appréciait beaucoup, et qu'elle a pratiquée pendant de longues années.