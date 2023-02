Diaporama : Kate Middleton dithyrambique sur son fils, le prince George, adepte de rugby : "Il est grand, il a le physique"

1 / 12 Kate Middleton dithyrambique sur son fils, le prince George, adepte de rugby : "Il est grand, il a le physique"

2 / 12 C'est, une fois de plus, dans une tenue très élégante, que Kate Middleton a fait son apparition samedi dernier dans les tribunes du match de rugby des Six Nations opposant le Pays de Galles à l'Angleterre, à Cardiff. Le prince de Galles, patron de la Welsh Rugby Union (WRU), et la princesse de Galles, patron de la Rugby Football Union, assisteront au match des Six Nations opposant le Pays de Galles à l'Angleterre au stade Millenium. © BestImage, Agence / Bestimage

3 / 12 Elle était accompagnée du prince William. Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, vont assister au match Pays de Galles vs Angleterreau stade Millennium de Cardiff, le 25 février 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

4 / 12 Pour rappel, et cela n'est plus secret pour personne, ce sport fait partie intégrante de la culture britannique, y compris au sein de la famille royale, Mike Tindall étant la personnalité à laquelle on pense immédiatement puisqu'il en a pratiqué à un haut niveau pendant de nombreuses années. Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis, Mike Tindall, Mia Tindall - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. le 5 juin 2022 © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

5 / 12 Et d'après les dernières révélations du magazine Hello , c'est le prince George qui serait désormais très intéressé par cette discipline. Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles,, Le prince George de Galles et La princesse Charlotte de Galles - Funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre, à Londres, Royaume Uni, le 19 septembnre 2022. © BestImage, Dana Press / Bestimage

6 / 12 Il a notamment l'occasion de manipuler le ballon ovale au sein de son école, avec ses camarades de classe. Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, accompagnés de leurs enfants, le prince George de Cambridge et la princesse Charlotte de Cambridge en visite au château de Cardiff, Royaume Uni, le 4 juin 2022, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. © BestImage, Agence / Bestimage

7 / 12 "Ils essaient de lui apprendre les règles. Ils les déplacent pour leur confiance. Parce qu'il est grand, il a le physique ", a déclaré sa maman pour l'hebdomadaire. Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, accompagnés de leurs enfants, le prince George de Cambridge et la princesse Charlotte de Cambridge en visite au château de Cardiff, Royaume Uni, le 4 juin 2022, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. © BestImage, Agence / Bestimage

8 / 12 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, le prince George de Galles, la princesse Charlotte de Galles, et le prince Louis de Galles - La famille royale d'Angleterre assiste au service religieux de Noël à l'église St Mary Magdalene à Sandringham, Norfolk, Royaume Uni, le 25 décembre 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

9 / 12 Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, la reine Elisabeth II, le prince William, duc de Cambridge, Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, et leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis - La famille royale d'Angleterre au balcon du palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022 © BestImage, Agence / Bestimage

10 / 12 Le prince William, prince de Galles, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, le prince George de Galles, et la princesse Charlotte de Galles - La famille royale d'Angleterre assiste au service religieux de Noël à l'église St Mary Magdalene à Sandringham, Norfolk, Royaume Uni, le 25 décembre 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

11 / 12 La reine Elisabeth II, le prince William, duc de Cambridge, Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, et leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis - La famille royale d'Angleterre au balcon du palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022 © BestImage, Agence / Bestimage