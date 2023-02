Kate Middleton, critiquée sur l'éducation de son fils Louis : une nounou sort du silence

Qui n'a pas déjà baissé le bras devant une crise de son enfant, un caprice ou des pleurs inexpliqués ? Qui ne s'est jamais laissé dépassé par l'insolence et le comportement légèrement turbulent de son bambin ? Personne, pas même Kate Middleton qui, lors du dernier jubilé de la reine Elizabeth II, a eu beaucoup de mal à contenir Louis, 4 ans, son petit dernier né de sa relation avec le prince William.

Véritable star de l'événement, le prince Louis, malgré les remontrances de son oncle impressionnant Mike Tindall, s'est amusé à tirer la langue à sa mère, à lui plaquer la main sur la bouche pour l'empêcher de parler et à multiplier mimiques et grimaces devant la foule, amusée de découvrir que le petit prince était un enfant comme les autres. Et justement, c'est là que Sarah Carpenter, nounou formée à Norland, prestigieux établissement auquel ont fait appel Kate et William pour George, Charlotte et Louis, intervient.

Si la situation entre la mère et le jeune garçon a fait rire pendant le jubilé, certains internautes se sont permis de critiquer l'éducation donnée à Louis. Pour beaucoup, il est inadmissible que le prince se soit comporté de la sorte. Mais la nounou interviewée dans le dernier numéro de A Right Royal Podcast les a contredits : "C'est tellement triste que les gens soient négatifs à ce sujet parce qu'en fait, c'est plutôt rassurant [...] qu'elle fasse en sorte que ce petit garçon se sente si à l'aise qu'il puisse se comporter comme ça" a rapporté Hello Magazine. Elle poursuit : "C'est ce que tout le monde préfère voir ! [...] Louis, Charlotte et George, lors de cet événement public particulier, étaient clairement bien et heureux. C'était tout simplement agréable de voir à quel point ils sont adorables."

Une éducation normale

En tant que princes et princesse, George, Charlotte et Louis ont des avantages comparé à leurs camarades de classe mais pour autant, hors de question pour Kate Middleton et le prince William de les élever avec une petite cuillère en or dans la bouche. Activités sportives, découverte de la nature, spectacle et implications dans des activités manuelles, les frères et la soeur sont donc des enfants comme les autres. Enfin presque. Être futur roi, ce n'est pas donné à tout le monde...