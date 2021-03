Kate Middleton de retour à Londres : elle mise sur des boucles d'oreilles très abordables

Depuis la fin d'année, le prince William et Kate Middleton étaient confinés dans leur maison de campagne du Norfolk avec leurs enfants. Finalement de retour à Londres, le duc et la duchesse de Cambridge ont regagné le palais de Kensington et repris les sorties officielles, après de longues semaines passées à faire des visioconférences.

Le 11 mars 2021, Kate et William ont enfilé leurs masques pour visiter une école de l'est de la capitale, afin de promouvoir un programme de santé mentale dédié aux enfants. Une sortie qui survient au moment même où l'interview du prince Harry et Meghan Markle continue de faire grand bruit outre-Manche. Un entretien vérité que le prince William a d'ailleurs commenté pour la toute première fois lors de sa visite jeudi...

D'ordinaire plus enjouée lorsqu'elle va à la rencontre des jeunes Anglais, Kate Middleton a laissé voir une mine assez grave derrière son masque fleuri. Tant bien que mal, son look bonbon a fait diversion... La Britannique de 39 ans a en effet misé sur un nouveau manteau rose de chez Max & Co, un pull inédit signé Boden et un pantalon large déniché chez Jigsaw. Côté accessoires, la duchesse a choisi un sac matelassé Jaeger et une paire d'escarpins Emmy London. Si ces pièces sont assez onéreuses, la mère de George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans) a en revanche opté pour une paire de boucles d'oreilles particulièrement abordable : de petites créoles façon chaîne dorée de la marque Orelia London, que les fans peuvent s'offrir pour... 17,95 euros !