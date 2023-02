Kate Middleton en démonstration de force : la princesse de Galles mise à l'épreuve, en pleine visite !

Ce mercredi 8 février 2023, Kate Middleton était en visite au Landau Forte College de Derby, au coeur de l'Angleterre. La maman de George, Charlotte et Louis, nés de son union avec le prince William, était venue célébrer le retour du capitaine Préet Chandi, une physiothérapeute et médecin de l'armée britannique (nommée membre de l'Ordre de l'Empire britannique (MBE) en 2022, ndlr) qui vient d'effectuer la plus longue expédition polaire en solo et sans assistance, à travers l'Antarctique et jusqu'au pôle Sud.

Pour l'occasion, la princesse de Galles portait une tenue à la fois simple et classe, notamment composée d'un blaser blanc assortie à ses baskets ainsi qu'un pantalon bleu foncé. Et afin, visiblement, de comprendre les conditions physiques dans lesquelles Préet Chandi était embarquée lors de sa mission, Kate Middleton a été amenée à passer un gros test physique. En effet, elle a dû tirer un pneu à l'aide d'une sangle ajustée autour de sa taille. Un exercice très éprouvant, en témoignent ces photos, dont une en particulière, où la soeur de Pippa semble grimacer et faire du surplace.

Les cris sont absolument interdits

Une visite qu'elle a toutefois effectuée avec le sourire. Elle a également été photographiée en train de féliciter chaleureusement Préet Chandi pour son exploit. Un moment léger et sympathique pour Kate Middleton qui, d'après de récentes informations du Daily Mail, n'aurait pas toujours la paix à son domicile, à cause de ses trois enfants. Mais elle ne serait, à priori, pas du genre à se laisser faire et à céder à leurs caprices... "Les cris sont absolument interdits pour les enfants. S'il y a un soupçon de cri, l'enfant est alors éloigné", avait ainsi confié une source proche de la famille royale au tabloïd britannique.

Un quotidien agité donc, tout comme l'ambiance qui règne depuis quelque temps au sein de la famille royale, le prince Harry et son épouse Meghan Markle étant souvent au coeur des tensions. Reste à savoir si la situation s'apaisera ces prochains jours et prochaines semaines, à l'approche du couronnement du Roi Charles prévu le 6 mai au matin à l'abbaye de Westminster.