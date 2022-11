Kate Middleton étincelante face à la reine Camilla, merci à ce bijou hors de prix !

Il y a des jours et des périodes dans la monarchie britannique plus importants que d'autres. L'un d'eux est tout récent puisqu'il s'agit de la mort de la reine Elizabeth II survenue le 8 septembre dernier. A 96 ans, la monarque au record de temps passé sur le trône tirait sa révérence dans son château de Balmoral en Ecosse, sa résidence d'été depuis de nombreuses années. Marqué par la disparition de la Souveraine, le peuple britannique a été plongé dans une période de deuil très particulière. Le jour de ses obsèques, célébrées le 19 septembre, est même devenu férié.

Parmi les dates à marquer d'une pierre blanche, on trouve aussi les jubilés de la Souveraine, les anniversaires et les commémorations. L'une d'elle a eu lieu ce dimanche 13 novembre. Remembrance Day est une cérémonie rendant hommage aux nombreux soldats tués pendant la Première Guerre mondiale. Un rendez-vous solennel et émouvant auquel tous les membres de la monarchie assistent généralement. Du moins les plus actifs comme le roi Charles III et sa femme Camilla, évidemment mais également le prince William et son épouse Kate Middleton.

La duchesse de Cambridge a brillé de mille feux pour ce jour si spécial. Marquée par l'émotion, Kate Middleton avait dissimulé une partie de son visage sous un large chapeau noir. Le couvre-chef n'était toutefois pas suffisamment couvrant pour masquer les magnifiques boucles que la mère de George (9 ans), Charlotte (7 ans) et Louis (4 ans) portait à ses oreilles. En les portant ainsi, Kate a rendu hommage à Lady Diana, belle-mère qu'elle n'a jamais connue. Mais ce ne sont pas les seuls bijoux que la princesse de Galles arborait pour ce jour symbolique.