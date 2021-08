Kate Middleton : Le business juteux de son frère, James, rapporte gros !

Alors que Kate Middleton occupe son quotidien entre les nombreuses opérations caritatives - qu'elle a récupéré suite au départ du prince Harry - et son projet avec Meghan Markle pour Netflix, son frère, James Middleton, quant à lui, s'enrichit. D'après les récentes informations dévoilées par le Daily Mail, dimanche 22 août 2021, l'homme de 34 ans possède une entreprise de guimauves, nommée Boomf, qui vient d'atteindre un score monumental : à savoir, plus d'un millions de livres sterling de profit.

En effet, d'après le média, le jeune homme a déclaré cette année un bénéfice net d'1,107,222 de livres (soit plus d'1 290 655 euros). Un accomplissement qui devrait rendre jalouse Meghan Markle qui, pour rappel, accuse son frère membre d'une télé-réalité en Australie et son père de profiter de sa notoriété afin d'obtenir de l'argent. Et contrairement à de nombreuses autres entreprises de célébrités, James Middleton n'a fait aucune réclamation de permission pendant la pandémie du coronavirus.

Ne vendant, à l'origine, que des guimauves personnalisées, l'entreprise Boomf réalise désormais des cartes, des fleurs et d'autres cadeaux comme une boîte barbecue composée de confitures de piments et d'un tablier de lecture. Mais James n'est pas le seul Middleton à avoir un pied dans le monde de l'entreprenariat. Sa soeur, Pippa Middelton, a également créé une entreprise appelée Pippa's Playground. Le Daily Mail rapporte également que le frère de la duchesse de Cambridge travaillerait également sur une autre compagnie de nourriture pour chiens chic, Ella & Co. De quoi s'enrichir encore plus !

Côté vie privée, ce dernier s'est marié en juin dernier avec sa fiancée Alizée Thevenet, 30 ans, une financière française après avoir emménagé dans une ferme classée Grade II (d'une valeur de 1,45 million de livres) située à deux pas de la maison familiale de Middleton, à Bucklebury, dans le Berkshire. Une union difficile à organiser pour le jeune couple, qui s'est fiancé en septembre 2019, et qui a dû reporter deux fois leur mariage en raison des différents confinements.