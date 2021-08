Meghan Markle et Kate Middleton réconciliées et "en contact très souvent" ?

Les tensions entre Meghan Markle et Kate Middleton pourraient-elles appartenir au passé ? D'après les propos d'une source anonyme au magazine US Weekly, rapportés le vendredi 13 août 2021, les deux duchesses auraient décidé d'enterrer la hache de guerre. "Meghan et Kate s'entendent très bien et sont en contact très souvent", a partagé l'informateur. Et cette réconciliation entre les deux mères de famille a, vraisemblablement, été orchestrée par la mère d'Archie et de Lilibet.

Sur le site du magazine, on peut y découvrir que Kate Middleton et que Meghan Markle ont décidé de collaborer pour réaliser un projet prochainement diffusé sur Netflix. "Meghan lui a proposé de collaborer sur un projet pour Netflix qui mettrait en avant le travail caritatif de Kate et l'impact énorme de sa philanthropie", a indiqué la source au média. Et de poursuivre : "Kate est très flattée, c'est très positif entre elles." Pour rappel : le duc et la duchesse de Sussex ont signé un contrat de plusieurs années avec Netflix, fin 2020, pour créer différents contenus à visée caritatifs.

Mais à en croire l'informateur, tout porte à croire que ce n'est pas grâce à ce projet en commun que les deux femmes se sont véritablement réconciliées : "Elles ont échangé des SMS depuis la naissance de Lilibet. Les tensions se sont apaisées entre Meghan et Kate." Et d'après cette même source, les deux femmes travailleraient même sur leur réconciliation publique pour le bien du prince William et du prince Harry : "La duchesse de Cambridge a tendu la main à Meghan depuis la naissance de sa fille pour tenter de renforcer leur relation". Des propos encourageants (mais difficiles à croire...) qui risquent de faire plaisir à la reine, Elizabeth II ainsi qu'à l'ensemble de la famille royale britannique.

Il faut dire qu'après la naissance de Lilibet, le 4 juin dernier, Kate Middleton n'avait pas caché son envie de rencontrer sa nièce. Lors d'un déplacement officiel en Cornouailles, le 11 juin 2021, dans le sud-ouest de l'Angleterre, la duchesse de Cambridge a été interrogée par des journalistes sur la naissance de Lilibet. "Je lui souhaite le meilleur, j'ai hâte de la rencontrer. Nous ne l'avons pas encore rencontrée, j'espère que ce sera pour bientôt", avait-elle confié, enthousiaste.