Diaporama Meghan Markle et Kate Middleton réconciliées et "en contact très souvent" ?

Meghan Markle et Kate Middleton réconciliées et "en contact très souvent" ?

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge assiste, au côté de son père Michael, à la finale du tournoi de Wimbledon (Djokovic - Berrettini) au All England Lawn Tennis and Croquet Club à Londres, le 11 juillet 2021.

7 / 11

Le prince Harry dévoile ses fantômes et choque avec des révélations dans l'émission "The Me You Can't See" produite par Oprah Winfrey