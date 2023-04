Kate Middleton, perturbatrice du couronnement ? Sa tenue fait déjà scandale !

Alors que la présence de Meghan Markle et du prince Harry est encore incertaine pour le couronnement de Charles III le 6 mai prochain, d'autres questions sont en suspens, comme celle concernant le genre de tenues que porteront les invités le jour J. Peu d'indices ont fuité. Seuls les looks des membres de la chambre des Lords du Parlement ont été révélés. Ces derniers n'auront pas à porter une tenue ultra-traditionnelle pleine de fioritures, de perruques et autres détails loin de passer inaperçus. Ils sont autorisés à ne porter que la longue robe rouge à col blanc en fourrure d'hermine, la même qu'ils arborent à chaque ouverture annuelle du Parlement.

Qu'en est-il des membres de la famille royale ? Rien n'est annoncé mais il semblerait que la tenue de Kate Middleton fasse déjà parler d'elle. Et pas dans le meilleur des contextes. Selon des sources du palais de Buckingham à The Mirror, la princesse de Galles compte opter pour un look loin de plaire à tout le monde : "En coulisses, on a beaucoup discuté de sa tenue. On a aussi beaucoup parlé de ce qu'elle portera sur sa tête. En fait, Kate n'a pas l'intention de porter un diadème, comme le veut le protocole pour ce genre d'occasion. Lors du premier banquet d'État organisé par Charles en tant que roi, par exemple, elle en portait un."

Les robes et les grands bijoux de valeur qu'elle a pu porter lors des mariages royaux ou d'autres événements de ce genre ne seront a priori pas au rendez-vous. Un choix qui ne semble pas inquiéter plus que cela le nouveau roi d'Angleterre. Comme l'a fait savoir le personnel de la famille royale, le roi Charles III envisage de dépoussiérer la monarchie au fil des ans et d'apporter une sacrée touche de modernité. Contrairement aux trois heures de cérémonie auxquelles la reine Elizabeth II avait eu droit en 1953, le couronnement de Charles ne durera qu'une petite heure.

Un dress code bien plus souple

Il a beau avoir fêté ses 74 ans, Charles III sait pertinemment que les temps ont changé et qu'il faut vivre avec son époque. C'est la raison pour laquelle il souhaite que son couronnement n'ait rien à voir avec celui de sa maman à commencer par le dress code de l'événement imposé aux invités. Le roi souhaite que l'assemblée ait un look plus décontracté qu'à l'accoutumée. Le fait que Kate ne compte porter ni diadème, ni couronne ne résulte sûrement que d'une volonté de faire plaisir à son beau-père : "Charles III veut un couronnement moins pompeux, donc je pense qu'il ne verrait aucun problème à ce que les princes et princesses n'en portent pas." Conclusion : en réalité, son choix est parfait !