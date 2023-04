Diaporama : Kate Middleton, perturbatrice du couronnement ? Sa tenue fait déjà scandale !

1 / 20 Kate Middleton, perturbatrice du couronnement ? Sa tenue fait déjà scandale !

" En coulisses, on a beaucoup discuté de sa tenue. On a aussi beaucoup parlé de ce qu'elle portera sur sa tête. En fait, Kate n'a pas l'intention de porter un diadème, comme le veut le protocole pour ce genre d'occasion."

Il ne s'agit finalement que d'honorer la volonté du roi Charles, qui veut que son couronnement soit ancré dans la modernité

Il ne contraint donc personne à porter chapeaux et autres diadèmes pour l'occasion. Conclusion : le choix de Kate Middleton est donc parfait !

