Kate Middleton : Sa dernière robe s'est arrachée en quelques heures

Le pouvoir de prescription de Kate Middleton est toujours aussi fort, avant, pendant et après le confinement ! Comme l'a rapporté le Vogue australien le 1er juillet 2020, la duchesse de Cambridge a provoqué une nouvelle rupture de stock quasi immédiate, après une sortie effectuée à Norwich, il y a quelques jours. Un joli coup de projecteur royal sur une jeune marque de mode.

Pour sa visite d'un hôpital pour enfants le 25 juin dernier, la duchesse de Cambridge avait misé sur une de ses pièces fétiches : une robe mi-longue et fleurie, un des incontournables de son dressing. La Britannique de 38 ans a ravi ses fans en dévoilant une nouvelle robe signée Faithfull The Brand, une marque balinaise créée en 2012 par l'Australienne Sarah-Jane Abrahams et la Norvégienne Helle Them-Enger. Un sacré de coup de pub surprise pour les deux stylistes, comme elles ont pu le confier au magazine Vogue.

"Nous avons été ravies de nous réveiller avec des messages et appels enthousiastes de nos amis, nos familles et notre équipe chez Faithfull. Notre Instagram était inondé d'images taguées de la duchesse portant notre robe et nous avons reçu tellement de messages privés et de mails de clients demandant comment se procurer cette pièce (...). En une heure, nous avons vendu 50 unités et, à la mi-journée, la robe était en rupture de stock partout, ont-elles expliqué. Il y a encore une incertitude sur la façon dont la duchesse a mis la main sur notre robe et ça nous a pris complètement par surprise, nous sommes plus qu'heureuses qu'elle soit une fan et porte si bien Faithfull."