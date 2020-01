Kate Middleton : Son nouveau collier hommage à ses trois enfants

Meghan Markle n'est pas la seule à porter des bijoux hommages à Harry et Archie. Le 22 janvier 2020, Kate Middleton a elle aussi dévoilé un nouveau bijou clin d'oeil aux trois enfants qu'elle a eus avec le prince William : George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an). Un choix d'accessoire particulièrement à propos puisqu'elle a consacré sa journée de mercredi à promouvoir une nouvelle enquête nationale sur la petite enfance.

Après avoir soutenu William pour sa première réception à Buckingham lundi, puis effectué une première visite à Birmingham mardi, la duchesse de Cambridge s'est rendue à Cardiff, puis dans la prison pour femmes de Woking mercredi. Pour cette journée bien remplie, la Britannique de 38 ans a misé sur un look d'hiver réussi en pull col roulé noir et jupe plissée léopard Zara, sous un manteau camel Massimo Dutti, qui n'est pas sans rappeler celui porté par Meghan Markle début janvier. Côté accessoires, Kate Middleton a opté pour une paire de bottes à talons et un nouveau collier : une médaille en or jaune ornée d'un petit diamant et gravée de trois lettres, "G, C, L", les initiales de George, Charlotte et Louis.