Kate Middleton : Son premier amour est un acteur connu !

Si Kate Middleton a finalement rejoint la famille royale en épousant le prince William, Andrew Alexander (38 ans) a quant à lui poursuivi une carrière de comédien en s'illustrant au théâtre et dans la série Downtown Abbey en 2013 (dans le rôle de Sir John Bullock). "C'est drôle parce qu'on m'a rapporté, comme on le fait à l'école, que Catherine m'aimait bien. Elle ne me l'a jamais dit elle-même, elle n'avait pas la confiance", l'acteur a-t-il commenté bien des années plus tard. "Une de ses amies, Fiona Beacroft, était ma petite amie à l'époque. Elle était plutôt bavarde et un personnage plus pétillant, mais c'étaient des relations très innocentes et très éphémères - parfois elles ne duraient quelques jours."

Oubliées les brèves idylles et les coeurs brisés en silence pour Kate Middleton, qui s'apprête à célébrer ses 10 ans de mariage avec William, le 20 avril 2021.