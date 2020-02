Kate Middleton : Talons à paillettes XL pour une soirée au théâtre avec William

Pour sa sortie au théâtre mardi soir, Kate Middleton a osé les accessoires à paillettes. Le 25 février 2020, le prince William et son épouse se sont rendus au théâtre Noël Coward, à Londres, pour assister à une représentation spéciale de la comédie musicale à succès Dear Evan Hansen. L'occasion pour la duchesse de Cambridge de dévoiler un nouveau look du soir pour le moins éclatant.

Pour compléter sa robe en tweed signée Eponine London, une de ses marques fétiches, la Britannique de 38 ans a misé sur une paire d'escarpins Jimmy Choo à paillettes et sur une minaudière assortie. Des accessoires qui viennent égayer une tenue élégante et sobre. Côté mise en beauté, Kate Middleton avait une nouvelle fois opté pour des longueurs brillantes et ondulées, sa coiffure préférée depuis plusieurs semaines. En plus d'avoir assisté au spectacle, les parents de George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an) ont pris le temps d'échanger avec les comédiens.