Meghan Markle et Harry résignés mais en colère : leur nouvelle pique à la reine

Le prince Harry et Meghan Markle ont du mal à cacher leur déception depuis que la reine leur a refusé l'utilisation du terme "royal" comme ils l'avaient espéré pour leur nouvelle vie loin de la monarchie. Le 21 février 2020, le duc et la duchesse de Sussex, en collaboration avec le palais de Buckingham, ont publié un nouveau communiqué précisant les termes de l'accord passé avec la Couronne au sujet du Megxit, qui prendra effet dès le début du printemps.

Trois heures seulement après la publication de ce communiqué, d'autres éléments ont été ajoutés sur le site officiel des Sussex. Mais la formulation de ces précisions a comme un goût de rancoeur : bien qu'ils aient accepté la décision de la reine quant au recours du mot "royal" pour leur reconversion professionnelle, le prince Harry et Meghan Markle rappellent que l'usage de ce terme en dehors du Royaume-Uni ne relève pas de la "compétence" de la la monarchie. S'ils y ont renoncé pour le lancement de leur prochaine organisation à but non lucratif, c'est uniquement pour contenter la reine et non sous contrainte de la loi.

Autre compromis accepté par le couple, l'abandon de leurs titres d'Altesses Royales. Pour autant, le prince Harry insiste sur le maintien de son rang : "En tant que petit-fils de sa majesté et second fils du prince de Galles, le prince Harry, duc de Sussex, reste sixième dans l'ordre de succession au trône de la monarchie britannique."

Autre passage remarqué : le duc et la duchesse de Sussex précisent qu'ils ont déposé la marque Sussex Royal dans de nombreux domaines "comme mesure de protection" et non pour en tirer de l'argent. Le prince Harry et Meghan Markle n'ont alors pas hésité à mentionner le fait que le prince William et Kate Middleton avaient fait la même chose pour leur propre fondation, sans pour autant s'attirer les critiques. Un argument qui ne fait que renforcer les rumeurs de tension entre les deux couples, qui oeuvraient auparavant ensemble au sein de cette fondation.