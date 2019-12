Katherine Schwarzenegger : L'idée cochonne de Chris Pratt pour ses 30 ans

Vous trouvez que Chris Pratt est un vrai sale gosse en Star-Lord dans Les Gardiens de la galaxie et l'univers Marvel ? Attendez un peu de le voir dans la vraie vie...

Marié depuis juin 2019 en secondes noces avec Katherine Schwarzenegger, qu'il avait commencé à fréquenter un an plus tôt, tout juste divorcé d'Anna Faris, l'acteur américain n'a pas manqué de souhaiter publiquement un joyeux anniversaire à sa moitié pour ses 30 ans, vendredi 13 décembre 2019.

"Tellement heureux de t'avoir dans ma vie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, a-t-il commencé en publiant sur Instagram un photomontage de bons moments passés. Je serais probablement enfermé dehors sur le balcon quelque part et obligé de vivre là, ou errant dans une ville avec un téléphone déchargé et une seule chaussure, en retard pour le boulot, comme dans des hallucinations de crise d'angoisse. Franchement, je ne veux même pas y penser. Tu as totalement changé mon monde, en mieux. Je suis tellement heureux de t'avoir trouvée. Tu es une épouse et une belle-mère incroyable [Chris est père d'un fils de 7 ans, Jack, issu de son mariage avec Anna Faris, NDLR]. Et je suis trop excité à l'idée de te fêter tout le week-end." Apparemment, il y avait des réjouissances programmées, mais auparavant, la star avait une autre surprise pour elle...

Dans une seconde publication, Chris Pratt a en effet partagé une vidéo contenant un message d'anniversaire de la part de Tim et Faith. Qui sont Tim et Faith ? Ce sont les deux porcs kunekune que Katherine a offerts à son époux en juin dernier pour son 40e anniversaire ! Les cochons, baptisés d'après le couple phare de la country formé par Faith Hill et Tim McGraw, ne se sont pas fait prier pour dévorer ce qui ressemble à une tartelette au citron meringuée en l'honneur de Katherine, tandis que Chris, hilare, chantait "happy birthday to you". Original.

Conjoints comme cochons, ces deux-là !