Katie Holmes dévoile son soutien-gorge : Sortie remarquée avec Suri

Katie Holmes s'est accordé une petite balade dans les rues de New York avec sa fille, Suri. L'actrice américaine et son adorable adolescente de 13 ans étaient parties dans le quartier de Downtown Manhattan, le 27 août 2019 pour une belle promenade. Sous le soleil new-yorkais, elles ont ensuite été déjeuner à deux, cette fois à SoHo. Après s'être rassasiées, mère et fille ont fait du shopping dans le quartier pendant près de deux heures, avant d'acheter des boissons à emporter qu'elles ont partagées.

Un tendre après-midi marqué par la tenue originale de Katie Holmes. La comédienne de 40 ans portait un épais gilet couleur taupe, qu'on attache avec trois gros boutons. Seul celui du milieu était boutonné, ce qui laissait entrevoir le ventre et le soutien-gorge assorti de la mère de famille. Un look aussi élégant et sensuel que calculé pour celle qui portait également un jean brut et des mules noires à petits talons.

Katie Holmes apparaît ici rayonnante et souriante, à quelques jours de l'annonce de sa rupture avec Jamie Foxx. Après dix ans de relation, les acteurs de 40 et 51 ans auraient mis un terme à leur histoire d'amour en mai 2019. Ils avaient pourtant officialisé leur couple en posant à deux lors du Met Gala, quelques jours auparavant. Selon US Magazine, c'est la comédienne qui aurait largué Jamie Foxx. "Cela faisait des années qu'il sortait avec d'autres femmes. Il est irrespectueux et leurs vies étaient très différentes. Ses fêtes n'étaient pas en accord avec son mode de vie, elle se focalise sur sa fille et sur son travail", avait confié une source à nos confrères. On n'en sait toujours pas plus sur leur séparation...