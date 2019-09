Katie Holmes : Sublime en rouge à la Fashion Week de Milan

Cette semaine, c'est Milan qui jouit du titre de capitale de la planète Mode ! Une nouvelle Fashion Week consacrée aux collections prêt-à-porter printemps-été 2020 a commencé mardi 17 septembre 2019. Katie Holmes en retrouve la ferveur et s'est distinguée grâce à un charmant look à pois...

Fendi et sa directrice artistique, Silvia Venturini Fendi, ont reçu les spectateurs de leur défilé ce jeudi 19 septembre 2019 au QG de la Maison, au 35 via Solari,, à Milan. Katie Holmes comptait parmi les chanceux convives de l'événement. L'actrice de 40 ans et ex-compagne de Jamie Foxx s'est rendue au rendez-vous, toute de Fendi vêtue.

Son look rouge et beige était composé d'une veste, d'une robe et de chaussettes brodées du logo Karligraphy (nom donné en hommage au défunt Karl Lagerfeld), et enfin de sandales à noeuds.

Katie Holmes a suivi le défilé au côté du PDG de Fendi, Serge Brunschwig.