Katrina Patchett : Célibataire, elle s'affiche topless et terriblement sexy

Séparée depuis quelques semaines, Katrina semble se remettre doucement de son divorce avec le candidat de la saison 10 de Koh-Lanta, Valentin d'Hoore.

Mariés depuis le 1er septembre 2010, le couple a finalement décidé de divorcer comme elle le confiait sur Instagram le 12 novembre 2020 : "C'est après beaucoup de réflexion que j'ai enfin décidé de vous annoncer une triste nouvelle car depuis des mois vous êtes nombreux à me poser la question. Après plus huit ans d'amour et un mariage Valentin et moi avons décidé de se séparer. J'ai énormément de respect pour notre histoire ainsi que pour Valentin mais malheureusement la vie ne se passe pas toujours comme prévue."