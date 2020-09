Katrina Patchett : Sublime avec une nouvelle coupe devant Maxime Dereymez

Le mois de septembre est synonyme de fin de vacances ! Katrina Patchett a passé les siennes entre copines à Sainte-Maxime, avant de rejoindre son autre bande d'amis danseurs pour une tournée estivale. Elle a sorti le grand jeu pour sa rentrée mondaine, au côté de son meilleur ami Maxime Dereymez.

Katrina et Maxime se sont retrouvés au Roxie, dans le 8e arrondissement de Paris, ce mercredi 16 septembre 2020. Les deux danseurs révélés par l'émission Danse avec les stars ont assisté au lancement du "Petit Écho de l'Art et de la Mode", une initiative de l'association TED oeuvrant pour les personnes atteintes de maladies de la thyroïde. L'événement était animé par un défilé caritatif, réunissant designers, mannequins, maquilleurs et coiffeurs.

Katrina Patchett était la spectatrice star de la soirée. Canon en robe Isabel Marant, coiffée court et platine, encore bronzée de ses vacances sur la Côte d'Azur, la chorégraphe de 33 ans a partagé quelques extraits de sa soirée dans sa story Instagram du jour.