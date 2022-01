Katy Perry dévoile des photos très intimes pour l'anniversaire de son chéri Orlando Bloom

Tu es l'amour et la lumière et de ma vie

"Je souhaite le meilleur des anniversaires au plus gentil, au plus profond, au plus sexy et à l'homme le plus fort que je connaisse, écrit Katy Perry, 37 ans. Merci d'être un repère perpétuel pour moi, une ancre inamovible. Merci d'amener de la joie de vivre dans chaque pièce dans laquelle tu entres. Tu es l'amour et la lumière et de ma vie. Je te remercie, ma bonne étoile, d'être toi, mais aussi pour notre adorable Daisy."

Katy Perry et Orlando Bloom ont officialisé leur relation en janvier 2016 après avoir vécu un véritable coup de foudre. Après des allers retours sentimentaux - notamment un, nus, sur des paddles -, les amoureux se sont fiancés le jour de la Saint-Valentin 2019. Le mariage, hélas, aurait dû avoir lieu en plein milieu de la pandémie de Covid-19, au Japon, mais a dû être reporté à l'infini et au-delà. A moins qu'une cérémonie secrète n'ait eu lieu entre temps ?