Keen'V en couple depuis 16 ans avec la même femme : pourquoi elle ne veut pas qu'on la voit

Admiratrices, passez votre chemin. Keen'V est un homme heureux et amoureux depuis seize belles années. Mais ne comptez pas sur le chanteur de 39 ans - qui était sous le costume de l'Eléphant dans Mask Singer 2022 - pour présenter sa chère et tendre épouse. Cette dernière, dont on ignore même le prénom, ne souhaite pas être sous le feu des projecteurs.

En 2019, Kevin Bonnet (de son vrai nom) était l'invité de l'émission Web Le QG. Et il n'a pas échappé à des questions sur la femme qui partage sa vie. L'occasion pour lui de rappeler qu'il ne l'a jamais présentée et que "ça ne se fera pas". "Il faut garder sa vie privée. Il y a Keen'V et il y a Kevin. Et Kevin est très bien avec sa petite vie tranquille. Déjà elle n'a pas envie et il n'y a rien de plaisant à être reconnu pour rien en vrai. Déjà être reconnu tout court il n'y a rien de plaisant. Elle a sa petite vie à elle et elle ne veut pas que ça change", confiait-il.

Deux ans plus tard, à l'occasion de la sortie de son album Rêver, Keen'V, c'est auprès de Sam Zirah qu'il a livré quelques confidences. Conscient que cela ne devait pas être simple de suivre sa vie à 100 à l'heure, il était admiratif de sa femme. "Ça doit être compliqué d'être avec quelqu'un d'aussi passionné que moi. Quand je fais mon truc, je suis vraiment focalisé (...). Dans ma vie, j'ai toujours appris que lorsqu'on a un objectif, quoi qu'il puisse y avoir sur son chemin, il faut foncer ! Sinon, on n'y arrivera pas", a-t-il déclaré. Mais sa femme "le connaît" et accepte donc cet aspect de sa personnalité. C'est d'ailleurs l'une des choses qui l'a fait craquer pour lui.

Une femme de 8 ans de plus

Lorsqu'ils se sont connus, alors que Kevin Bonnet avait 21 ans, ce dernier n'était pas encore célèbre. Un bon point selon l'interprète de Tahiti qui n'aurait pu s'attacher à une personne aujourd'hui à cause de "ce qu'il représente" en tant qu'artiste. Quoi qu'il en soit, il peut compter sur elle pour l'épauler au quotidien dans les bons comme les mauvais moments. "Même quand je n'allais pas bien, elle a toujours été d'un vrai réconfort et ça a été un allié (...). Derrière un homme, il y a toujours une femme", avait-il conclu.

Le public sait peu de choses sur la femme de Keen'V. Ce qui est certain, c'est qu'elle a huit ans de plus que lui. Nos confrères de Public avaient affirmé qu'elle était infirmière dans le service psychiatrique d'un hôpital près de Rouen. "On n'avait pas envie de s'exposer... Elle n'est vraiment pas jalouse, même quand je reçois des propositions indécentes, ça la fait rire", avait-il notamment assuré.